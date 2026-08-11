Au 98.5, dès lundi prochain

Gino Chouinard a passé de bien belles vacances et il se prépare pour une rentrée bien particulière, celle d'un nouveau poste, en qualité d'animateur de retour à la maison de l'émission Le Québec maintenant, au 98.5.

Écoutez l'animateur Gino Chouinard nous parler de son été, de son passé et de son nouveau défi au 98.5, lundi prochain.

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