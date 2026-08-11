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Au 98.5, dès lundi prochain

«Je suis un rassembleur, un catalyseur» -Gino Chouinard

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 août 2026 16:50

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Je suis un rassembleur, un catalyseur» -Gino Chouinard
Gino Chouinard / Cogeco Média

Gino Chouinard a passé de bien belles vacances et il se prépare pour une rentrée bien particulière, celle d'un nouveau poste, en qualité d'animateur de retour à la maison de l'émission Le Québec maintenant, au 98.5.

Écoutez l'animateur Gino Chouinard nous parler de son été, de son passé et de son nouveau défi au 98.5, lundi prochain.

Les sujets discutés

  • Lundi prochain, Gino Chouinard devient le nouvel animateur de l'émission Le Québec maintenant, à 15 h;
  • Ce dernier souhaite offrir une émission d’actualité aérée;
  • «J'aimerais que les gens, quand ils vont quitter Le Québec maintenant, soient plus légers dans leur journée»;
  • Ses collaborateurs seront Catherine Beauchamp (culture), Jérémie Rainville (sport), Philippe Lacroix (web), Valérie Beaudoin (politique américaine), Nathalie Normandeau (politique provinciale et fédérale), Michèle Boisvert (économie), Jean-François Nadeau (histoire), Catherine Brisson (société, une fois par semaine), Alexane Drolet (journalisme web), Benoît Chartier (savoir inutile) et Pascal Cameron (humour).

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