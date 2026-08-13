Gestion de l'image et de la marque

Ces derniers jours, un influenceur nommé Julien Duguay - surnommé Medusa - a tenu des propos misogynes lors d'un événement tenu sur un bateau en Floride, propos unanimement dénoncés.

Or, un autre influenceur, Lewis Le Fou - qui s'est dissocié de Medusa - a réalisé des vidéos avec Zachary Bolduc, des Canadiens de Montréal.

Bolduc, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Floride, se retrouve malgré lui plongé dans cette tempête médiatique.

Écoutez le commentaire de Meeker Guerrier à ce sujet.