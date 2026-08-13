 Aller au contenu
Gestion de l'image et de la marque

Comment se retrouver dans une tempête médiatique malgré soi

par 98.5

0:00
5:59

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 août 2026 18:50

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Comment se retrouver dans une tempête médiatique malgré soi
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Ces derniers jours, un influenceur nommé Julien Duguay - surnommé Medusa - a tenu des propos misogynes lors d'un événement tenu sur un bateau en Floride, propos unanimement dénoncés.

Or, un autre influenceur, Lewis Le Fou - qui s'est dissocié de Medusa - a réalisé des vidéos avec Zachary Bolduc, des Canadiens de Montréal.

Bolduc, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Floride, se retrouve malgré lui plongé dans cette tempête médiatique.

Écoutez le commentaire de Meeker Guerrier à ce sujet.

Vous aimerez aussi

Une finale 100% américaine chez les hommes à l'Omnium Banque Nationale
Le Québec maintenant
Une finale 100% américaine chez les hommes à l'Omnium Banque Nationale
0:00
4:23
Les Roses de Montréal congédient leur entraîneur-chef
Le Québec maintenant
Les Roses de Montréal congédient leur entraîneur-chef
0:00
7:12
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
On fait le point sur les Championnats Pan Pacific
Rattrapage
Natation
On fait le point sur les Championnats Pan Pacific
Flag football: «On est rendus à plus de 27 000 joueurs»
Rattrapage
Marc-Antoine Dequoy brille en Allemagne
Flag football: «On est rendus à plus de 27 000 joueurs»
Que va-t-il se passer avec Reinbacher et Engstrom?
Rattrapage
David Urquhart, nouvel adjoint du Rocket
Que va-t-il se passer avec Reinbacher et Engstrom?
«Rarement vu une décision comme ça, alors qu'on est deuxièmes au classement»
Rattrapage
Les Roses congédient leur entraîneur
«Rarement vu une décision comme ça, alors qu'on est deuxièmes au classement»
Alexis Sanchez à l'hôtel de ville de Montréal, vendredi après-midi
Rattrapage
Arrivée à Montréal
Alexis Sanchez à l'hôtel de ville de Montréal, vendredi après-midi
«Je carbure aux défis: je veux avoir un impact» -Annie Larouche
Rattrapage
Alouettes, Alliance, Roses, stade olympique...
«Je carbure aux défis: je veux avoir un impact» -Annie Larouche
«Les joueurs n’accepteront jamais un plafond salarial» -Jeremy FIlosa
Rattrapage
Nouvelle convention collective au Baseball majeur
«Les joueurs n’accepteront jamais un plafond salarial» -Jeremy FIlosa
Un record de 309 000 spectateurs à l'Omnium Banque Nationale
Rattrapage
Soirée des finales à Montréal
Un record de 309 000 spectateurs à l'Omnium Banque Nationale
Est-ce qu'on pourrait voir le FC Supra du Québec contre le CF Montréal?
Rattrapage
Finale du Championnat canadien de soccer
Est-ce qu'on pourrait voir le FC Supra du Québec contre le CF Montréal?
Volleyball Canada déménage son Centre national de l'Outaouais à Toronto
Rattrapage
Volleyball
Volleyball Canada déménage son Centre national de l'Outaouais à Toronto
Le match à Brampton reporté en raison... de la condensation
Rattrapage
Finale de la Ligue canadienne de basketball élite
Le match à Brampton reporté en raison... de la condensation
«Trente pour cent des joueurs viennent de l'Europe» -Luc Dupont
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Vingt matchs à heure de grande écoute en Europe
«Trente pour cent des joueurs viennent de l'Europe» -Luc Dupont
Des rituels sont-ils nécessaires?
Rattrapage
Santé mentale pour les sportifs
Des rituels sont-ils nécessaires?
Place au Pro-Am Sun Life au Centre Vidéotron
Rattrapage
Avec Phillip Danault et Zachary Bolduc
Place au Pro-Am Sun Life au Centre Vidéotron