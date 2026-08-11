Tragique tremblement de terre en Colombie survenu lundi dernier, le bilan s’alourdit d’heure en heure.
Écoutez à ce sujet, depuis Bogota, la journaliste indépendante Charlotte Debeauvoir, avec l'animatrice Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Le plus récent bilan est de 240 morts et de plus de 1300 blessés;
- La région du café a été particulièrement touchée;
- Les secours, entravés par plus de 100 répliques, doivent composer avec 74 routes endommagées et six aéroports fermés;
- Le nouveau président, intronisé vendredi, a déclaré l’état d’urgence et il s’est rendu dans les zones sinistrées.