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Tremblement de terre en Colombie

«Plus d'une centaine de répliques ont été enregistrées» -Charlotte Debeauvoir

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 août 2026 16:31

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
«Plus d'une centaine de répliques ont été enregistrées» -Charlotte Debeauvoir
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Tragique tremblement de terre en Colombie survenu lundi dernier, le bilan s’alourdit d’heure en heure.

Écoutez à ce sujet, depuis Bogota, la journaliste indépendante Charlotte Debeauvoir, avec l'animatrice Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Le plus récent bilan est de 240 morts et de plus de 1300 blessés;
  • La région du café a été particulièrement touchée;
  • Les secours, entravés par plus de 100 répliques, doivent composer avec 74 routes endommagées et six aéroports fermés;
  • Le nouveau président, intronisé vendredi, a déclaré l’état d’urgence et il s’est rendu dans les zones sinistrées.

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