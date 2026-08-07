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Salle de bal: travaux toujours suspendus

«La Cour suprême devra trancher: un président peut-il faire n'importe quoi?»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 août 2026 16:25

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
«La Cour suprême devra trancher: un président peut-il faire n'importe quoi?»
La Cour d'appel fédérale américaine a maintenu la suspension, ordonnée en avril, des travaux de la controversée salle de bal ornée d'or de Donald Trump, estimant que l'aile Est de la Maison-Blanche a été démolie sans les autorisations requises du Congrès. / Allison Robbert / The Associated Press

La Cour d'appel fédérale américaine a maintenu la suspension, ordonnée en avril, des travaux de la controversée salle de bal ornée d'or de Donald Trump, estimant que l'aile Est de la Maison-Blanche a été démolie sans les autorisations requises du Congrès.

L'affaire se dirige vers la Cour suprême des États-Unis. Selon l'analyste spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie, ce litige architectural soulève une question constitutionnelle fondamentale sur les limites du pouvoir présidentiel.

Écoutez sa chronique sur la politique américaine, vendredi en fin d'après-midi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.

«La permission de pouvoir changer la couleur des murs ou les rideaux, ça revient au Congrès. La Cour suprême devra trancher: un président peut-il faire n'importe quoi? Et comment ça se fait que le congrès s'en soit pas mêlé? Peut être même que la cour blâmera sévèrement le Congrès d'avoir laissé autant de marge de manœuvre au président.»

Guillaume Lavoie

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