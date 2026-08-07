Salle de bal: travaux toujours suspendus

La Cour d'appel fédérale américaine a maintenu la suspension, ordonnée en avril, des travaux de la controversée salle de bal ornée d'or de Donald Trump, estimant que l'aile Est de la Maison-Blanche a été démolie sans les autorisations requises du Congrès.

L'affaire se dirige vers la Cour suprême des États-Unis. Selon l'analyste spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie, ce litige architectural soulève une question constitutionnelle fondamentale sur les limites du pouvoir présidentiel.

Écoutez sa chronique sur la politique américaine, vendredi en fin d'après-midi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.