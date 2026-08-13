Projet de couper 47 milliards $ sur cinq ans

Le Parti conservateur du Québec souhaite réduire les dépenses publiques de près de 50 milliards de dollars sur cinq ans. C'est ce que prévoit le plan de réingénierie de l’État présenté jeudi par le chef conservateur Éric Duhaime.
Mais est-ce réaliste d'envisager une telle réduction des dépenses sans affecter les services aux citoyens ?
Écoutez le chroniqueur politique Victor Henriquez se pencher sur le sujet à l'émission Le midi.
«Économiser 50 milliards sans qu'il y ait d'effets, c'est absolument impossible. Mais ce que je vois de la part d'Éric Duhaime, c'est extrêmement fort. Il va rythmer le reste des discussions et il arrive avec quelque chose qui, clairement, résonne, dans la tête des Québécois. Et je pense qu'ultimement, il va obliger les autres partis à se positionner là-dessus.»
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