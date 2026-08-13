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En spectacle au Québec et à Paris

Fredz bientôt de retour en studio

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 août 2026 17:52

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Fredz bientôt de retour en studio
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Fredz poursuit sa tournée et il s'apprête aussi à retourner en studio.

Écoutez l'entrevue accordée par Fredz à Stéphane Leclair, à l'émission, Le Québec maintenant.

Fredz commence à plancher sur un nouvel album. L'artiste québécois gère lui-même sa compagnie de disque fondée en 2023;

Diplômé en stratégie de production culturelle à l'UQAM, il évoque l'inspiration de l'été, l'anxiété liée à la carrière musicale et son choix d’aborder des thèmes personnels et positifs dans ses chansons, notamment Mauvais rêve.

Fred se produit prochainement à Princeville, Saint-Zotique et Saint-Jean-sur-Richelieu, et prévoit deux concerts au Bataclan à Paris cet automne.

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