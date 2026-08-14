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Spécial «Équestre» | L’énigme du vendredi 14 août

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Entendu dans

Cantin le matin

le 14 août 2026 06:58

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Spécial «Équestre» | L’énigme du vendredi 14 août
Philippe Cantin / Cogeco Média

Écoutez l’énigme du vendredi 14 août à l'émission de Philippe Cantin.

 Voici d'ailleurs la réponse de l'énigme de jeudi: «Cowboy».

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