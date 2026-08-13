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Limoilou, les Plaines et les «rap battles»

Koriass prêt pour la SuperFrancoFête avec Loud

par 98.5

0:00
6:16

Entendu dans

Cantin le matin

le 13 août 2026 09:37

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Koriass prêt pour la SuperFrancoFête avec Loud
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Le rappeur Koriass est de passage à Cantin le matin, avant sa participation à la carte blanche de Loud lors de la SuperFrancoFête à Québec, le 22 août prochain.

Originaire de Saint-Eustache mais établi à Québec, l'artiste a souligné l'esprit d'union unique de la scène rap de la capitale.

Il est aussi revenu sur son expérience marquante au Festival d'été de Québec, ainsi que sur l'art du rap battle, une discipline compétitive, mais amicale, qu'il qualifie de «très stressante».

Écoutez le rappeur québécois Koriass, jeudi matin au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et Philippe Cantin.

«J'ai fait beaucoup de spectacles, j'ai fait beaucoup de choses, mais il y a absolument rien qui se compare au stress de faire un "battle".»

Koriass

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