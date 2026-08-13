Limoilou, les Plaines et les «rap battles»

Le rappeur Koriass est de passage à Cantin le matin, avant sa participation à la carte blanche de Loud lors de la SuperFrancoFête à Québec, le 22 août prochain.

Originaire de Saint-Eustache mais établi à Québec, l'artiste a souligné l'esprit d'union unique de la scène rap de la capitale.

Il est aussi revenu sur son expérience marquante au Festival d'été de Québec, ainsi que sur l'art du rap battle, une discipline compétitive, mais amicale, qu'il qualifie de «très stressante».

Écoutez le rappeur québécois Koriass, jeudi matin au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et Philippe Cantin.