Négociations avec Donald Trump

Alors que le ministre Dominic Leblanc tente le tout pour le tout à Washington pour éviter l'imposition de tarifs douaniers dévastateurs de 50 %, la marge de manœuvre du pays semble plus mince que jamais.

L'analyste de la politique américaine Guillaume Lavoie estime que la clé du succès réside dans un changement de posture stratégique.

Le Canada doit cesser de subir la pression de Donald Trump et mettre de l'avant ses forces incontournables.

Avec ses réserves énergétiques colossales et ses minéraux critiques, Ottawa possède les intrants exacts dont la Maison-Blanche a désespérément besoin pour livrer sa bataille technologique contre la Chine.

Écoutez l'analyse de Guillaume Lavoie, lundi, au micro de Catherine Brisson.