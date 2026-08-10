Catastrophe naturelle

C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée en Colombie à la suite d'un puissant tremblement de terre de magnitude 7,4.

La journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette rapporte un bilan provisoire qui est déjà très lourd.

On déplore entre 100 et 111 morts, ainsi que plus de 80 blessés. Les dégâts matériels sont également importants avec au moins 60 édifices complètement effondrés et près de 20 hôpitaux ou cliniques endommagés.

Écoutez Any Guillemette faire le point, lundi, au micro de Catherine Brisson.