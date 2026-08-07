Avenir du restaurant Chez Marc Beauchemin

Un véritable joyau du patrimoine culinaire québécois pourrait bientôt fermer ses portes.

Établi depuis 86 ans à Sainte-Anne-de-Sorel, le restaurant Chez Marc Beauchemin doit obligatoirement être vendu d'ici la fin septembre 2026.

En raison d'un changement de réglementation municipale concernant les zones inondables, la propriétaire Nancy Forget n'a d'autre choix que d'obtenir un permis pour convertir le bâtiment en résidence privée si aucun acheteur ne se manifeste avant la date limite.

Écoutez la propriétaire du restaurant Chez Marc Beauchemin, Nancy Forget, à ce sujet, vendredi lors de l'émission Le Québec maintenant.