Aluminum et bois d'oeuvre

Alors que le Canada mène des négociations commerciales à Washington, le gouvernement de Mark Carney devra faire certaines concessions, notamment dans les secteurs de l'aluminium, du bois d'œuvre et des produits laitiers, face à la puissance économique américaine.

Dans sa chronique, l'analyste politique Guillaume Lavoie rappelle le contexte entourant ces négociations, notamment sur le jeu de pouvoir entre les deux pays et les secteurs les plus susceptibles d'être touchés par des concessions du gouvernement fédéral canadien.

Écoutez l'analyse de l'expert en la politique américaine, Guillaume Lavoie, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.