Des experts demandent un meilleur encadrement

Des experts demandent au gouvernement du Québec de mieux encadrer l'usage de la trottinette électrique qui se trouve à l'origine de nombreuses blessures graves et évitables chez les jeunes.

Certains modèles peuvent atteindre une grande rapidité, ce qui augmente les risques liés à leur utilisation.

Écoutez André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, faire le point vendredi au micro de l'animatrice Catherine Brisson.