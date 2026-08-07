Des experts demandent un meilleur encadrement

Des experts demandent au gouvernement du Québec de mieux encadrer l'usage de la trottinette électrique qui se trouve à l'origine de nombreuses blessures graves et évitables chez les jeunes.
Certains modèles peuvent atteindre une grande rapidité, ce qui augmente les risques liés à leur utilisation.
Écoutez André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, faire le point vendredi au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«J'ai été policier pendant près de 40 ans. J'aurais moins peur d'enquêter sur deux bandits criminels à 2 h du matin au milieu de nulle part que de rouler à 40 k/h avec une trottinette dans les rues de Montréal. Les risques de blessures sont vraiment là. Et je crois fermement qu'il y a une bonne partie qui relève de l'éducation.»