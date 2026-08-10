Laurent Paquin présente la pièce à sketches Tout sur le sexe, coécrite avec Simon Boudreault et mise en scène par Serge Denoncourt.

Destiné aux 13 ans et plus, le spectacle rassemble une quarantaine de personnages interprétés par trois comédiens, abordant des sujets variés sans vulgarité.

Malgré la thématique centrale, la pièce se veut rassembleuse, drôle et accessible à un vaste public.

Devant l'engouement suscité par cette production présentée en tournée à travers le Québec, l'équipe songe déjà à créer un deuxième volet ou une adaptation.

Écoutez l'humoriste Laurent Paquin, lundi au micro de Catherine Brisson.