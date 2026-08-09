Julie Bélanger à Signé l'été

Après plusieurs années à la barre de l'émission Ça finit bien la semaine en co-animation avec José Gaudet et ensuite Jean-Michel Anctil, l'animatrice se lance dans de nouveaux projets en effectuant un retour à la radio, elle qui sera l'animatrice de l'émission du retour à Rythme FM. Un réel retour aux sources pour celle qui a débuté sa carrière dans le milieu de la radio.

L'émission Génération J débutera le 17 août prochain et l'animatrice réserve déjà quelques surprises quant à l'équipe qui l'accompagnera au micro de cette émission.

Elle revient sur son parcours professionnel tout en confirmant la préparation d'une deuxième saison pour Imparfaite, la série documentaire axée sur la santé mentale.

Écoutez l'animatrice Julie Bélanger sur sa carrière et ses projets à venir, dimanche, au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et Jean-François Baril.