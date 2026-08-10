Téhéran impose ses conditions à Donald Trump

Alors que Donald Trump affirmait la semaine dernière qu'une entente avec l'Iran était presque conclue, Téhéran a pris tout le monde à contre-pied en présentant une liste d'exigences particulièrement lourdes avant d'envisager la réouverture du détroit d'Ormuz.

Exigeant une indemnisation intégrale pour les dommages de guerre, la fin du blocus, le dégel des avoirs et le retrait des troupes américaines de la région, le régime iranien montre qu'il ne compte faire aucune concession facile.

Écoutez la journaliste et spécialiste de la politique internationale, Alexandra Szacka, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Cantin le matin.

Face à ces demandes maximalistes et aux luttes d'influence internes à Téhéran, Washington se retrouve dans un nœud diplomatique complexe.