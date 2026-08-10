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Ouverture des votes pour le Prix Gémeaux du public

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 août 2026 16:08

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Ouverture des votes pour le Prix Gémeaux du public
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Stéphane Leclair aborde l'ouverture des votes pour le Prix Gémeaux du public. 

Il souligne ensuite l'engouement et la controverse entourant les seaux à popcorn thématiques du film L'Odyssée de Christopher Nolan, devenus des objets de collection populaires sur TikTok et revendus à prix fort.

Enfin, il traite de l'acceptation croissante de l'intelligence artificielle au cinéma, citant l'ouverture de Brad Pitt pour des productions à moyen budget ainsi que le rachat par Netflix de l'entreprise de postproduction fondée par Ben Affleck.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, lundi au Québec maintenant

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