Stéphane Leclair aborde l'ouverture des votes pour le Prix Gémeaux du public.

Il souligne ensuite l'engouement et la controverse entourant les seaux à popcorn thématiques du film L'Odyssée de Christopher Nolan, devenus des objets de collection populaires sur TikTok et revendus à prix fort.

Enfin, il traite de l'acceptation croissante de l'intelligence artificielle au cinéma, citant l'ouverture de Brad Pitt pour des productions à moyen budget ainsi que le rachat par Netflix de l'entreprise de postproduction fondée par Ben Affleck.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, lundi au Québec maintenant.