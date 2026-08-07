La région de Québec devient le théâtre d'une bataille politique alors que la lutte s'annonce féroce en vue des élections provinciales qui approchent.

Les chefs de différentes formations politiques, comme le Parti Québécois (PQ), le Parti conservateur du Québec (PCQ) et la Coalition Avenir Québec (CAQ), multiplient les annonces de candidatures dans la région et dévoilent leurs slogans de campagne.

Écoutez Jacques Martin, journaliste pour le FM93 à Québec, faire le point vendredi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.