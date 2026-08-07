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Portrait de la superstar colombienne

Nouvel album de Karol G: «Plus que jamais, c'est son moment»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 août 2026 15:46

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Nouvel album de Karol G: «Plus que jamais, c'est son moment»
Karol G lance son sixième album avec des collaborations de Bruno Mars et Drake, et une tournée mondiale de près de 40 dates, dont Toronto. / Invision

La superstar de musique latine Karol G dévoile vendredi son sixième album en carrière.

Pour l'occasion, le chroniqueur Stéphane Leclair retrace le parcours fascinant de l'artiste colombienne de 35 ans, de ses débuts aux côtés de son père jusqu'à ses collaborations majeures avec des vedettes internationales.

Écoutez le chroniqueur culturel, Stéphane Leclair, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

Autre sujet abordé:

  • Le passage à Montréal de la chanteuse britannique Olivia Dean au Centre Bell.

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