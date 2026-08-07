Portrait de la superstar colombienne

La superstar de musique latine Karol G dévoile vendredi son sixième album en carrière.

Pour l'occasion, le chroniqueur Stéphane Leclair retrace le parcours fascinant de l'artiste colombienne de 35 ans, de ses débuts aux côtés de son père jusqu'à ses collaborations majeures avec des vedettes internationales.

Écoutez le chroniqueur culturel, Stéphane Leclair, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

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