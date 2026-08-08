Offres diversifiées et réduction du bruit

À peine un mois après son ouverture, l’Aéroport Métropolitain de Montréal, situé à Saint-Hubert, connaît un succès grandissant grâce à ses installations modernes et une offre de vols directs desservant environ 25 destinations canadiennes.

L’utilisation privilégiée d’avions à couloir unique, plus silencieux et moins polluant fait également partie des réussites de l'aéroport, en plus de permettre de désengorger l’aéroport Montréal-Trudeau.

Écoutez Simon-Pierre Diamond, président par intérim de l'Aéroport Métropolitain de Montréal, faire le point, samedi, à Signé l'été.