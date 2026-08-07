Une vaste campagne de vaccination contre la rage du raton laveur est actuellement déployée dans plusieurs régions du Québec, visant à épandre plus de 800 000 appâts vaccinaux.

En parallèle, le Ministère de l'Environnement rappelle qu'il est strictement interdit de transporter ou de relocaliser certains animaux vivants, notamment le raton laveur, la mouffette, ainsi que les renards gris et roux, afin de freiner la propagation de la maladie.

Écoutez la biologiste et coordonnatrice provinciale de la gestion et du contrôle de la rage du raton laveur au Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parc, Marianne Gagnier à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Le Québec maintenant.