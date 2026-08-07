Des failles de sécurité remises en question

Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal ont discuté avec Boris Proulx, correspondant parlementaire au Devoir, d'une affaire d'espionnage digne d'un roman de fiction.

Une Canadienne d'origine chinoise ayant fait un passage à l'Université de Montréal et à l'Agence spatiale canadienne a été arrêtée en Belgique. Stagiaire au quartier général opérationnel de l'OTAN, elle est suspectée d'espionnage et de participation à une organisation criminelle.

L'affaire suscite des questions quant à de possibles failles dans le processus canadien de vérification des antécédents.

Écoutez Boris Proulx, journaliste du Devoir spécialisé en politique fédérale, expliquer le tout, vendredi au Midi.