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Cruauté animale

Maltraitance animale à Saint-Hyacinthe : «Un système à deux vitesses»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 août 2026 15:39

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Léa Compartino
Léa Compartino
Maltraitance animale à Saint-Hyacinthe : «Un système à deux vitesses»
Des vaches battues, des veaux traînés par les oreilles et des carcasses qui s'empilent dans des enclos surpeuplés à Saint-Hyacinthe / PC/Christinne Muschi

Des vaches battues, des veaux traînés par les oreilles et des carcasses qui s'empilent dans des enclos surpeuplés: c'est le triste constat dressé par l'organisme Animal Justice à l'encan de Saint-Hyacinthe, l'un des plus importants au Québec.

Déjà ciblé par le MAPAQ en 2025 pour des manquements similaires, l'endroit continue d'être le théâtre de manipulations inappropriées et de négligences choquantes.

Écoutez le reportage de la journaliste de Cogeco Nouvelles, Léa Compartino, lundi au micro de Catherine Brission.

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