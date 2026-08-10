Cruauté animale

Des vaches battues, des veaux traînés par les oreilles et des carcasses qui s'empilent dans des enclos surpeuplés: c'est le triste constat dressé par l'organisme Animal Justice à l'encan de Saint-Hyacinthe, l'un des plus importants au Québec.

Déjà ciblé par le MAPAQ en 2025 pour des manquements similaires, l'endroit continue d'être le théâtre de manipulations inappropriées et de négligences choquantes.

Écoutez le reportage de la journaliste de Cogeco Nouvelles, Léa Compartino, lundi au micro de Catherine Brission.