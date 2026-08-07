Coulisses du pilotage de montgolfière

À l'occasion de la 43e édition du Festival international de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le réalisateur au 98.5 et pilote passionné, Sébastien Lapierre, lève le voile sur le fonctionnement et les exigences de cette discipline spectaculaire.

Initié par son père à la fin des années 1980, il explique les étapes menant à l'obtention du brevet de pilotage encadré par Transports Canada, le processus d'envol ainsi que les critères de sécurité stricts liés aux conditions météorologiques.

Écoutez le réalisateur au 98.5 et pilote de montgolfières, Sébastien Lapierre, à ce sujet, vendredi lors de l'émission Le Québec maintenant.