Evelyne Audet revient sur l'Omnium Banque Nationale.

En simple, l'élimination de Leylah Fernandez met fin aux espoirs canadiens, bien que le tableau masculin se distingue par l'émergence de jeunes talents nés dans les années 2000.

En double, le duo formé par Alexis Galarneau et Duncan Chan crée la surprise en atteignant les quarts de finale, leur garantissant une bourse précieuse.

Sur les terrains de football, les Alouettes de Montréal confirment leur suprématie en battant largement les Elks d'Edmonton.

Écoutez la chronique sportive d'Evelyne Audet, lundi au Québec maintenant.