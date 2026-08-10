Les paysages au Québec

C'est bientôt la rentrée pour les étudiants, et c'est aussi la rentrée radio dès la semaine prochaine avec vos animateurs préférés du 98.5 : Luc Ferrandez, Nathalie Normandeau, Marie-Eve Tremblay, le nouvel arrivant Gino Chouinard, Mario Langlois et, aussi, le préféré de Catherine Brisson: Patrick Lagacé.
Écoutez Catherine Brisson parler avec Patrick Lagacé de son été très reposant et de sa rentrée, lundi prochain, le 17 août.
Patrick Lagacé a vécu «l'été le plus reposant de ma vie», à Kamouraska.
«Le Québec des paysages, que ce soit en Abitibi, que ce soit dans le bas du fleuve, au Saguenay, dans les Laurentides, il est hallucinant. C'est de calibre absolument mondial».
Les sujets discutés
- L'animateur s'est tenu le plus loin possible des réseaux sociaux et de son téléphone;
- Patrick Lagacé présente son équipe de la rentrée à venir;
- On discute de la couverture à venir de l’actualité politique, incluant les élections québécoises, début octobre; les élections de mi-mandat aux États-Unis début novembre; et l’impact de Donald Trump sur le Québec.