Les paysages au Québec

C'est bientôt la rentrée pour les étudiants, et c'est aussi la rentrée radio dès la semaine prochaine avec vos animateurs préférés du 98.5 : Luc Ferrandez, Nathalie Normandeau, Marie-Eve Tremblay, le nouvel arrivant Gino Chouinard, Mario Langlois et, aussi, le préféré de Catherine Brisson: Patrick Lagacé.

Écoutez Catherine Brisson parler avec Patrick Lagacé de son été très reposant et de sa rentrée, lundi prochain, le 17 août.

Patrick Lagacé a vécu «l'été le plus reposant de ma vie», à Kamouraska.