Proposition de l'ex-maire Jean Tremblay

Jean Tremblay, l'ex-maire de Saguenay, a suscité un débat sur les réseaux sociaux en proposant d’ouvrir davantage la réserve faunique des Laurentides, actuellement gérée par la Sépaq, à des villégiateurs et à des entreprises privées, notamment pour la construction de chalets.

Écoutez à ce sujet Hugo Ouellet, animateur et journaliste pour le 95.7 KYK, à Saguenay, au micro de Catherine Brisson.

Sans surprise, les réactions sont partagées.

Certains citoyens soutiennent l’idée pour un meilleur accès, tandis que d’autres craignent la perte de la beauté naturelle du parc.

En dépit de sa retraite de la politique municipale, l’influence politique de Jean Tremblay est encore facilement mesurable.