C'est ce dimanche que ce conclu l'épreuve finale de la série Nascar présentée au Grand Prix de Trois-Rivière.

L'animateur Alexis Samson fait le point sur cet événement d'envergure et revient sur les épreuves précédentes, dont la course sprint qui sert de qualification pour la course ultime.

Il souligne également la participation de plusieurs Québécois à cette édition, dont Alexandre Tagliani, qui sera en cinquième position sur la grille de départ, Alex Guénette qui s'élancera de la septième position et Marc-Antoine Camirand, meneur actuel du championnat.

D'ailleurs, le grand-père d'Alex Guénette, Jacques Guénette, marquera l'histoire en prenant le départ à l'âge de 80 ans.

À l'inverse, le jeune pilote de 14 ans Alexis Baillargeon a terminé troisième en série Nissan Sentra.

Écoutez Alexis Samson, animateur au 106.9 Mauricie, discuter de ce qui attend les amateurs de course automobile pour la conclusion du Grand Prix de Trois-Rivières.