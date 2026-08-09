Hommage à une légende

Dans le cadre de la présentation de la série Nascar au Grand Prix de Trois-Rivières, le pilote professionnel Bertrand Godin rendra hommage à la légende de la course automobile Gilles Villeneuve en réalisant un tour d’honneur à bord de la March 76B-003 ayant appartenu au pilote afin de souligner le 50e anniversaire de sa victoire en Formule Atlantique.

Bertrand Godin rappelle ce que représentait cette victoire à l'époque. C'est en vainquant des pilotes chevronnés, tels que James Hunt, champion du monde de Formule 1 en 1976, et Alan Jones, que Villeneuve est parvenu à rejoindre le plus au calibre de course automobile.

Pour le chroniqueur, l'influence de Gilles Villeneuve le place parmi les grands de l'histoire du sport québécois, aux côtés de grands noms comme Guy Lafleur et Nadia Comaneci.

Écoutez Bertrand Godin, pilote professionnel et chroniqueur automobile, discuter de cet hommage, dimanche, en compagnie de Jasmin Leroux et de Jean-François Baril.