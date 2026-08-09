 Aller au contenu
16 dates aux États-Unis

Population II, Zouz: des groupes québécois suivent Angine de Poitrine en tournée

par 98.5

0:00
5:01

Entendu dans

Signé l'été

le 9 août 2026 08:56

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Population II, Zouz: des groupes québécois suivent Angine de Poitrine en tournée
Angine de Poitrine profite de son succès pour faire rayonner les artistes québécois. / CP - Arlyn McAdorey

Après avoir complété leurs dernières performances en sol québécois, le groupe Angine de Poitrine quittera pour une tournée de 16 spectacles à l'étranger, notamment aux États-Unis. Le duo originaire du Saguenay ne quitte toutefois pas seul: des groupes québécois les accompagnent pour assurer la première partie des deux extraterrestres.

Le groupe de rock-psychédélique Population II sera présent pour cinq spectacles, alors que le groupe de math rock, Zouz, sera également sur scène pour quelques représentations. L'autrice-compositrice-interprète Annie-Claude Deschênes, qui a déjà accompagné le groupe en France, fera également parti du voyage.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix en discuter, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

Vous aimerez aussi

«Il y a quelque chose de très stimulant pour moi»
Le Québec maintenant
«Il y a quelque chose de très stimulant pour moi»
0:00
11:20
Louis-Jean Cormier prend la route avec l'Orchestre FILMharmonique
Cantin le matin
Louis-Jean Cormier prend la route avec l'Orchestre FILMharmonique
0:00
7:34
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
Retour à la radio: «Je pense que j'étais mûre pour autre chose»
Rattrapage
Julie Bélanger à Signé l'été
Retour à la radio: «Je pense que j'étais mûre pour autre chose»
Quelques idées de sorties au Québec: visite nocturne de zoo et festivals à venir
Rattrapage
Idées d'activités
Quelques idées de sorties au Québec: visite nocturne de zoo et festivals à venir
«On a la chance d'avoir un public qui est fidèle» -Valérie Tétreault
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
«On a la chance d'avoir un public qui est fidèle» -Valérie Tétreault
Cohabitation sur la route: «Il faut que tout le monde y mette du sien»
Rattrapage
Sécurité pour les usagers
Cohabitation sur la route: «Il faut que tout le monde y mette du sien»
Prix de l'essence: les promesses des partis politiques à l'aube des élections
Rattrapage
En mode solution
Prix de l'essence: les promesses des partis politiques à l'aube des élections
Finale NASCAR au GP3R : les Québécois à surveiller pour la victoire
Rattrapage
Grand Prix de Trois-Rivières
Finale NASCAR au GP3R : les Québécois à surveiller pour la victoire
«Gilles Villeneuve n'a pas juste inspiré les pilotes, il a inspiré les gens»
Rattrapage
Hommage à une légende
«Gilles Villeneuve n'a pas juste inspiré les pilotes, il a inspiré les gens»
Quatre séries américaines en tournage à Montréal cet été, mais pas de film
Rattrapage
Milieu artistique
Quatre séries américaines en tournage à Montréal cet été, mais pas de film
Victoire des Alouettes: grosse performance de Davis Alexander et Tyson Philpot
Rattrapage
48 à 30 face aux Elks
Victoire des Alouettes: grosse performance de Davis Alexander et Tyson Philpot
Nouveau stade: des citoyens manifestent pour la protection du parc Jarry
Rattrapage
Projet de Tennis Canada
Nouveau stade: des citoyens manifestent pour la protection du parc Jarry
«Un peu comme tout le monde, j'ai vécu les festivals à travers mon écran»
Rattrapage
Signé l'été
«Un peu comme tout le monde, j'ai vécu les festivals à travers mon écran»
Feux de forêts: 20 000 personnes évacuées en Colombie-Britannique
Rattrapage
Revue de presse
Feux de forêts: 20 000 personnes évacuées en Colombie-Britannique
Grand Prix de Trois-Rivières: un incontournable de la course automobile
Rattrapage
Nascar
Grand Prix de Trois-Rivières: un incontournable de la course automobile
En direct de l'univers: les Koristes présentent une première chanson originale
Rattrapage
Comme un jeu
En direct de l'univers: les Koristes présentent une première chanson originale