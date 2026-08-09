16 dates aux États-Unis

Après avoir complété leurs dernières performances en sol québécois, le groupe Angine de Poitrine quittera pour une tournée de 16 spectacles à l'étranger, notamment aux États-Unis. Le duo originaire du Saguenay ne quitte toutefois pas seul: des groupes québécois les accompagnent pour assurer la première partie des deux extraterrestres.

Le groupe de rock-psychédélique Population II sera présent pour cinq spectacles, alors que le groupe de math rock, Zouz, sera également sur scène pour quelques représentations. L'autrice-compositrice-interprète Annie-Claude Deschênes, qui a déjà accompagné le groupe en France, fera également parti du voyage.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix en discuter, dimanche, au micro de Jean-François Baril.