Le concert de Richard Desjardins présenté avec l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda a donné lieu à des retrouvailles émouvantes à l'occasion des célébrations des 100 ans de sa ville natale.

Sous la direction du chef Jacques Marchand, et devant une foule très mobilisée, l'auteur-compositeur-interprète de 76 ans a fait vibrer le public en interprétant plusieurs de ses grands classiques, dont Tu m'aimes-tu et Les Fros.

Écoutez la chroniqueuse du Journal de Montréal et ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, revenir sur ce spectacle, lundi, au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et Philippe Cantin.