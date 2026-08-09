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Omnium Banque Nationale

«On a la chance d'avoir un public qui est fidèle» -Valérie Tétreault

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Signé l'été

le 9 août 2026 09:55

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«On a la chance d'avoir un public qui est fidèle» -Valérie Tétreault
Valérie Tétreault se dit satisfaite de cette édition de l'Omnium Banque Nationale. / CP - Christinne Muschi

La directrice de l’Omnium Banque Nationale, Valérie Tétreault, dresse le bilan d'une édition marquée par le renouvellement de la relève au Stade IGA.

Elle souligne les parcours de jeunes de la nouvelle génération, notamment Rafael Jodar et João Fonseca, âgés de 19 ans. Selon elle, ce sont les exploits de cette relève du tennis professionnel qui offre un bon spectacle aux amateurs.

Avec le cap des 300 000 spectateurs maintenant atteint, la directrice se dit satisfaite de la réception du public, malgré les forfaits des favoris de la foule Félix Auger-Aliassime et Gabriel Diallo et l'élimination hâtive de plusieurs têtes de série.

Écoutez la directrice de l’Omnium Banque Nationale Valérie Tétreault dresser le bilan à la mi-tournoi, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

L'ancienne joueuse aborde également le dossier de construction d'un nouveau stade, qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers jours.

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