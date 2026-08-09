En mode solution

Patrick Déry se penche sur la question du prix de l’essence au Québec et sur les solutions proposées par les différents partis politiques, à l'aube des élections.

Alors que le premier ministre Mark Carney a suspendu la taxe d'accise fédérale en avril dernier, le premier ministre ontarien Doug Ford est sorti dans les médias pour demander le maintien de cette suspension jusqu'à la fête du Travail.

Au Québec, le Parti québécois et le Parti conservateur promettent, avec des méthodes différentes, des réductions de taxes à la pompe. De son côté, le gouvernement de la CAQ n'envisage pas d'intervenir sur le prix à la pompe.

Le chroniqueur analyse ces promesses, l'impact de l'inflation, la diminution de la consommation d'essence et le rôle des compagnies pétrolières.

Écoutez le chroniqueur politique, Patrick Dery, aborder le sujet, dimanche, au micro de Jean-François Baril.