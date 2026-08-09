En mode solution

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Prix de l'essence: les promesses des partis politiques à l'aube des élections

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Entendu dans

Signé l'été

le 9 août 2026 09:29

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Patrick Déry
Patrick Déry
Prix de l'essence: les promesses des partis politiques à l'aube des élections
Le prix à la pompe est devenu un enjeu électoral important. / Adobe Stock - manusapon

Patrick Déry se penche sur la question du prix de l’essence au Québec et sur les solutions proposées par les différents partis politiques, à l'aube des élections.

Alors que le premier ministre Mark Carney a suspendu la taxe d'accise fédérale en avril dernier, le premier ministre ontarien Doug Ford est sorti dans les médias pour demander le maintien de cette suspension jusqu'à la fête du Travail. 

Au Québec, le Parti québécois et le Parti conservateur promettent, avec des méthodes différentes, des réductions de taxes à la pompe. De son côté, le gouvernement de la CAQ n'envisage pas d'intervenir sur le prix à la pompe.

Le chroniqueur analyse ces promesses, l'impact de l'inflation, la diminution de la consommation d'essence et le rôle des compagnies pétrolières.

Écoutez le chroniqueur politique, Patrick Dery, aborder le sujet, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

Autres sujets abordés:

  • Crise des urgences: la population des 75 ans et plus augmentera de 40% d'ici 2034.
  • Le manque de médecins et les admissions en médecine.

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