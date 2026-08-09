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Sécurité pour les usagers

Cohabitation sur la route: «Il faut que tout le monde y mette du sien»

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 9 août 2026 09:43

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Cohabitation sur la route: «Il faut que tout le monde y mette du sien»
L'harmonie et la cohabitation sur les routes demeurent délicates. / Adobe Stock - freechoice

La cohabitation souvent difficile entre cyclistes, automobilistes et piétons revient au coeur de l'actualité, notamment à la suite d'articles révélant un nombre accru d'accidents liés aux trottinettes électriques et aux comportements agressifs envers les cyclistes rapportés aux Îles-de-la-Madeleine. 

Magalie Brebronne de Vélo Québec insiste sur l'importance d'aménagements urbains adaptés et sur une responsabilité partagée afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers.

Écoutez Magalie Brebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec, faire le point, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

Elle rappelle qu'il ne s'agit pas d'un enjeu qui met en opposition les cyclistes aux automobilistes, puisque la grande majorité des usagers de la route portent les deux chapeaux.

«Je pense qu'il faut arrêter de tomber dans les stéréotypes, parce que c'est le même monde qui est derrière un volant puis derrière un guidon. 93 % des cyclistes ont aussi un permis de conduire. Donc, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est la même personne qui parfois est à pied et parfois est à vélo [...] Je pense qu'il faut que tout le monde y mette du sien. Il ne devrait jamais y avoir de raison de mettre quelqu'un d'autre en danger.»

Magalie Brebronne

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