Sécurité pour les usagers

La cohabitation souvent difficile entre cyclistes, automobilistes et piétons revient au coeur de l'actualité, notamment à la suite d'articles révélant un nombre accru d'accidents liés aux trottinettes électriques et aux comportements agressifs envers les cyclistes rapportés aux Îles-de-la-Madeleine.

Magalie Brebronne de Vélo Québec insiste sur l'importance d'aménagements urbains adaptés et sur une responsabilité partagée afin d'assurer la sécurité de l'ensemble des usagers.

Écoutez Magalie Brebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec, faire le point, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

Elle rappelle qu'il ne s'agit pas d'un enjeu qui met en opposition les cyclistes aux automobilistes, puisque la grande majorité des usagers de la route portent les deux chapeaux.