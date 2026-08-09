«Un peu comme tout le monde, j'ai vécu les festivals à travers mon écran»

Kamélie Beaupré n'a pas assisté à de festivals de musique cet été, et pourtant, elle a pu suivre chacun de ces événements à travers les réseaux sociaux...

Avec humour, elle met en lumière l'habitude d'une grande majorité de festivaliers de filmer les spectacles auxquels ils assistent avec leur téléphone, au lieu de simplement profiter de l'expérience et du moment présent.

Écoutez l'humoriste Kamélie Beaupré aborder le sujet, dimanche, au micro de Jean-François Baril.