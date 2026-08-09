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«Un peu comme tout le monde, j'ai vécu les festivals à travers mon écran»

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Entendu dans

Signé l'été

le 9 août 2026 08:03

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Un peu comme tout le monde, j'ai vécu les festivals à travers mon écran»
Avez-vous l'habitude de filmer les spectacles auxquels vous assistez? / Adobe Stock - Ruslan

Kamélie Beaupré n'a pas assisté à de festivals de musique cet été, et pourtant, elle a pu suivre chacun de ces événements à travers les réseaux sociaux...

Avec humour, elle met en lumière l'habitude d'une grande majorité de festivaliers de filmer les spectacles auxquels ils assistent avec leur téléphone, au lieu de simplement profiter de l'expérience et du moment présent.

Écoutez l'humoriste Kamélie Beaupré aborder le sujet, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

«Les festivals de musique, je ne suis pas allée à aucun, mais j'ai l'impression que j'en ai pas manqué un, que j'ai été à toutes les festivals. Je vois des vidéos de show partout, puis sur toutes les vidéos, tout le monde est en train de filmer. Je trouve ça un peu triste parce que je veux dire, moi au début j'avais l'impression de manquer de quoi, mais en même temps, un peu comme tout le monde, j'ai vécu les festivals au travers mon écran. Fait que je trouve ça plate parce que je trouve qu'on devrait plus profiter du moment présent, tu sais. Parce que surtout que ces vidéos là, quand est ce que t'écoutes. Il n'y a pas de souper qui a déjà levé parce que quelqu'un a tout d'un coup sorti son vidéo de son show à Pitbull»

Kamélie Beaupré

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