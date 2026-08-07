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La DG fait le point sur l'Omnium Banque Nationale

«Je veux lever mon chapeau au public québécois» -Valérie Tétreault

par 98.5 sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 août 2026 19:54

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Hugues Léger
Hugues Léger
«Je veux lever mon chapeau au public québécois» -Valérie Tétreault
La directrice générale, Valérie Tétreault, souligne l'ambiance exceptionnelle des soirées à guichet fermé sur le court central et le court Rogers, vendredi. / La Presse Canadienne

Alors que les compétitions battent leur plein au stade IGA pour l'Omnium Banque Nationale, la directrice du tournoi, Valérie Tétreault, dresse un bilan positif de l'achalandage malgré l'absence précoce de plusieurs têtes de série et le forfait de Félix Auger-Aliassime.

Elle profite également de l'occasion pour répondre aux préoccupations du public concernant la fin du partenariat avec la STM et pour clarifier l'état d'avancement du projet de modernisation du stade dans le parc Jarry.

Écoutez la directrice générale de l'Omnium Banque Nationale, Valérie Tétreault, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Les amateurs de sports.

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