Négociations commerciales

À l'approche du 19 août, échéance où l'administration Trump menace d'imposer des tarifs de 50% sur plusieurs produits canadiens, la gestion de l'offre se retrouve au cœur des négociations avec les États-Unis.

Bien que Donald Trump critique le modèle canadien, Stéphanie Grammond rappelle que les deux pays soutiennent leurs agriculteurs à hauteur de 8 % de leurs recettes brutes, mais via des mécanismes différents.

Alors que le Canada impose des quotas, les États-Unis privilégient les subventions et le protectionnisme dans d'autres secteurs comme le sucre.

Écoutez l'analyse complète de Stéphanie Grammond au micro de Philippe Cantin, vendredi, lors de sa chronique économique.