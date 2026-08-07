Négociations commerciales

À l'approche du 19 août, échéance où l'administration Trump menace d'imposer des tarifs de 50% sur plusieurs produits canadiens, la gestion de l'offre se retrouve au cœur des négociations avec les États-Unis.
Bien que Donald Trump critique le modèle canadien, Stéphanie Grammond rappelle que les deux pays soutiennent leurs agriculteurs à hauteur de 8 % de leurs recettes brutes, mais via des mécanismes différents.
Alors que le Canada impose des quotas, les États-Unis privilégient les subventions et le protectionnisme dans d'autres secteurs comme le sucre.
Écoutez l'analyse complète de Stéphanie Grammond au micro de Philippe Cantin, vendredi, lors de sa chronique économique.
«C'est comme s'ils nous attaquent sans arrêt, mais nous on dit jamais que eux ils protègent leur marché d'une autre façon.»