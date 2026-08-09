Milieu artistique

Bien que quatre séries hollywoodiennes soient présentement en tournage à Montréal cet été, le secteur artistique montréalais traverse une période difficile, notamment en raison de l'absence de grosses productions de film par des studios américains dans la métropole.

Selon Henry Arnaud, les causes sont multiples: les infrastructures insuffisantes, le manque de vols directs reliant Montréal à Los Angeles et la vive concurrence de Toronto et Vancouver freinent l'attractivité de la métropole.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, en discuter, dimanche, à l’émission Signé l'été.