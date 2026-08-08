Les Koristes, l'ensemble formé entre autres de David Goudreault et de Richard Séguin qui participe à l'émission appréciée du public québécois, En direct de l'univers, lance sa première chanson originale intitulée Comme un jeu.

Les Koristes seront d'ailleurs en spectacle au Théâtre Saint-Denis le 23 août prochain dans le cadre du spectacle Harmonie d'un soir.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix à ce sujet, samedi, à Signé l'été.