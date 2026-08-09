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Revue de presse

Feux de forêts: 20 000 personnes évacuées en Colombie-Britannique

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Entendu dans

Signé l'été

le 9 août 2026 07:37

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
Feux de forêts: 20 000 personnes évacuées en Colombie-Britannique
Les feux de forêts à Bald Range en Colombie-Britannique. / CP - Darryl Dyck

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, la journaliste Lucie Besse Razac aborde la situation des feux de forêt en Colombie-Britannique.

La province a décrété l’état d’urgence alors que plus de 20 000 personnes ont dû être évacuées, notamment dans la région  de la vallée de l’Okanagan. L'incendie de Bald Range à lui seul ravage 103 km² et a causé un premier décès confirmé par la GRC.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac faire le survol de l'actualité, dimanche matin, au micro de Jean-François Baril.

Autres sujets abordés:

  • Vandalisme et propos haineux déploré lors de la semaine de la Fierté;
  • Contre toute attente, il s'agit d'une bonne saison pour les vols commerciaux;
  • IA et discours politique: un député du Nouveau-Brunswick dans l'embarras.

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