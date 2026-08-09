Revue de presse

À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, la journaliste Lucie Besse Razac aborde la situation des feux de forêt en Colombie-Britannique.

La province a décrété l’état d’urgence alors que plus de 20 000 personnes ont dû être évacuées, notamment dans la région de la vallée de l’Okanagan. L'incendie de Bald Range à lui seul ravage 103 km² et a causé un premier décès confirmé par la GRC.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac faire le survol de l'actualité, dimanche matin, au micro de Jean-François Baril.