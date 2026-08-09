Projet de Tennis Canada

Michel Lafleur, co-porte-parole du Front commun pour la protection du parc Jarry, dénonce le projet de construction d'un nouveau stade par Tennis Canada.

Il s'inquiète ouvertement de la perte d'espaces verts ainsi que des répercussions directes sur le quartier voisin de Parc-Extension, tout en précisant qu'il ne souhaite pas que la métropole cesse d'accueillir le tennis professionnel.

Ce dernier réclame plus de transparence quant à l'étude de faisabilité et au plan d'affaires d'un stade trois saisons, exigeant une véritable réflexion collective face à ce projet évalué à 400 millions $.

Écoutez Michel Lafleur, co-porte-parole du front commun pour la protection du parc Jarry, aborder le sujet, dimanche, à Signé l'été.