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Du 19 au 23 août

Montréal Beach Pro Tour: du volleyball de plage élite au parc Jean-Drapeau

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 8 août 2026 09:02

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Montréal Beach Pro Tour: du volleyball de plage élite au parc Jean-Drapeau
Les amateurs de volleyball de plage pourront voir la crème de la crème à l'oeuvre dans les prochaines semaines. / Adobe Stock - pavel1964

Du 19 au 23 août prochain se tiendra l'événement de volleyball de plage le Montréal Beach Pro Tour, une compétition d'envergure qui sera disputée au parc Jean-Drapeau et qui promet du calibre de très haut niveau, au grand plaisir des amateurs de ce sport qui continue de gagner en popularité.

Le duo canadien composé de Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson, médaillées d'argent aux Jeux de Paris, seront les têtes de série du tournoi et tenteront de défendre leur titre face à une opposition internationale comprenant notamment des championnes du monde lettones et des paires brésiliennes de premier plan.

Écoutez l'olympienne de volleyball de plage, Marie-Andrée Lessard, en discuter, samedi, en compagnie de Jasmin Leroux et de Jean-François Baril.

Celle qui occupe également un poste de gestionnaire au Comité olympique canadien souligne la quantité impressionnante de sable nécessaire à la tenue de ces compétitions. Près de 700 tonnes de sable sont entreposées chaque année afin de pouvoir être réutilisées lors des prochaines éditions.

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