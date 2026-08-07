Auger-Aliassime, Zverev et Medvedev

L'Omnium Banque Nationale de Montréal est le théâtre d'une série d'éliminations surprises chez les plus grands favoris du tableau masculin.
Avec l'élimination de têtes de série telles que Félix Auger-Aliassime, Alexander Zverev et Daniil Medvedev, le tournoi prend une tournure inattendue, laissant l'Américain Ben Shelton comme dernier représentant du top 10 encore en lice.
Écoutez Daphnée Malboeuf survoler l'actualité sportive, vendredi matin, au micro de Philippe Cantin.
Autres sujets abordés:
- Double: Galarneau et Chan se démarquent;
- La transition entre surfaces de jeu est propice aux blessures.