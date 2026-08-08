Le Grand Prix de Trois-Rivières, un événement incontournable pour les amateurs de course automobile au Québec, se tiendra les 7, 8 et 9 août pour les compétitions Nascar, ainsi que les 22 et 23 août pour le Rally X GP3Vert de supermoto et superquad.

L'événement sera marqué par un moment fort en émotion: le pilote Bertrand Godin prendra le volant d'une voiture piloté par le légendaire Gilles Villeneuve.

Écoutez Jasmin Leroux, du Réseau des sports, discuter de cet événement, samedi, au micro de Jean-François Baril.