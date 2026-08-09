Idées d'activités

Tout l'été au micro de l'animateur Jean-François Baril, la chroniqueuse et autrice du livre Expat, Fadwa Lapierre, suggère aux auditeurs plusieurs activités à faire à l'échelle de la province.
Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre parler de la visite nocturne du Zoo de Granby, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
Les suggestions de Fadwa:
- Visiter le Zoo de Granby la nuit;
- Retour dans notre passé à La Fête du Vieux Marché de Saint-Denis-sur-Richelieu;
- Voyager au Festival des traditions du monde de Sherbrooke;
- Admirer les Perséides au Parc du mont Saint-Bruno;
- Danser sur la musique électronique à Île Soniq et AnathaFest;
- Célébrer le country au festival de musique country LASSO à Montréal.