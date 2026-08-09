Idées d'activités

Tout l'été au micro de l'animateur Jean-François Baril, la chroniqueuse et autrice du livre Expat, Fadwa Lapierre, suggère aux auditeurs plusieurs activités à faire à l'échelle de la province.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre parler de la visite nocturne du Zoo de Granby, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.