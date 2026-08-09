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48 à 30 face aux Elks

Victoire des Alouettes: grosse performance de Davis Alexander et Tyson Philpot

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 9 août 2026 08:18

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Victoire des Alouettes: grosse performance de Davis Alexander et Tyson Philpot
Tyson Philpot s'est démarqué avec trois touchés. / CP - Graham Hughes

Grâce à quatre passes de touchés de Davis Alexander et trois réalisations de Tyson Philpot, les Alouettes de Montréal sont parvenus à prendre leur revanche face aux Elks d'Edmonton, la seule équipe à les avoir vaincus cette saison, avec une victoire convaincante de 48 à 30, samedi.

Le club montréalais possède maintenant une fiche de 8 victoires et 1 défaite cette saison. Les Moineaux pourront profiter d'une semaine de congé bien méritée après ce gain.

Écoutez Jasmin Leroux du Réseau des sports faire le survol de l'actualité sportive, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

Autres sujets abordés:

  • Omnium Banque Nationale: le jeune Espagnol de 19 ans, Raphaël Jodar, surprend la deuxième tête de série;
  • Chez les femmes, Ekaterina Alexandrova élimine la favorite Aryna Sabalenka, Leylah Fernandez affrontera Naomi Osaka;
  • Le Canada écrase les États-Unis 8 à 1 en finale de la Coupe Hlinka-Gretzky.

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