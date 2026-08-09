48 à 30 face aux Elks

Grâce à quatre passes de touchés de Davis Alexander et trois réalisations de Tyson Philpot, les Alouettes de Montréal sont parvenus à prendre leur revanche face aux Elks d'Edmonton, la seule équipe à les avoir vaincus cette saison, avec une victoire convaincante de 48 à 30, samedi.

Le club montréalais possède maintenant une fiche de 8 victoires et 1 défaite cette saison. Les Moineaux pourront profiter d'une semaine de congé bien méritée après ce gain.

Écoutez Jasmin Leroux du Réseau des sports faire le survol de l'actualité sportive, dimanche, au micro de Jean-François Baril.