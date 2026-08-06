Étudiante en journalisme et athlète

Florence Hamel est la responsable des communications à Canoë Kayak Québec, la fille de l’Olympienne Lisa Racine et, cette semaine, journaliste à la recherche aux Amateurs de sports.
Écoutez Florence Hamel au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Florence Hamel a représenté le Canada trois fois aux Championnats du monde juniors de kayak;
- Elle est la fille de Lisa Racine, qui a participé aux Jeux olympiques de Sydney, en 2000;
- Plus jeune, lorsqu'elle résidait en Angleterre, Florence Hamel a joué au hockey sur gazon;
- Celle qui s’entraîne au club de canoë-kayak de Lachine vise potentiellement les Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028;
- Elle concilie études universitaires et journalisme sportif;
- L’influence familiale, la communauté sportive et l’équilibre entre plaisir et performance sont au cœur de son cheminement.