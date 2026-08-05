Interdit dans le Code civil au Québec depuis 1981

Alors que le Québec interdit le changement de nom de famille lors du mariage depuis la réforme du Code civil de 1981, un désir de contourner cette règle refait surface chez plusieurs femmes sur les réseaux sociaux.

La chroniqueuse Fadwa Lapierre revient sur cette tendance et sur les raisons historiques et légales qui font du Québec une exception en Amérique du Nord.

Écoutez Fadwa Lapierre faire le point sur l'histoire du changement de nom lors d'un mariage au Québec, mercredi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.