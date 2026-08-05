Les Roses, actuellement deuxièmes de la Super Ligue du Nord avec 27 points, vont célébrer un match de la Fierté à Montréal, contre la formation d'Halifax.

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin parler de cet événement après avoir discuté avec les joueuses des Roses, au micro de Meeker Guerrier.

L'événement met en avant inclusion et bienveillance, des valeurs portées par la capitaine Mégane Sauvé, Charlotte Bilbault, Lorie Thibault et l’entraîneur Robert Rositoiu.

L’équipe, renforcée par l’arrivée d’Amandine Pierre-Louis (ex-Équipe nationale d’Haïti), affiche une progression constante.

Elle n'a encaissé aucune défaite à l’extérieur et elle vise à rivaliser avec Ottawa pour le sommet du classement.