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Popularité de Trump

Mouvement MAGA: «La plupart de ses farouches partisans restent au rendez-vous»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 4 août 2026 10:12

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Mouvement MAGA: «La plupart de ses farouches partisans restent au rendez-vous»
Donald Trump / Alex Brandon / The Associated Press

Le mouvement MAGA est-il sur le point de se fracturer? En effet, le président Trump tente de justifier l'engagement militaire des États-Unis en Iran qui se prolonge, une situation qui alimente les critiques et pousse certaines figures du mouvement à prendre leurs distances. 

C'est le cas de Joe Kent, ancien directeur du contre-terrorisme au sein de l'administration Trump, qui, en mars dernier, a démissionné en affirmant son opposition à ce conflit.

Ce départ a été salué par quelques voix influentes de la droite américaine, dont Tucker Carlson et Marjorie Taylor Greene. 

Faut-il y voir les premiers signes d'une fracture au sein de la base trumpiste ?

Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, se pencher sur le sujet, mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

«Il a perdu des plumes, mais la plupart de ses farouches partisans restent au rendez-vous. Et pour ce qui est des électeurs républicains, il se situe entre 80 et 82 % d'appuis. C'est vrai que sa popularité s'est effritée et qu'avec 35 % d'appuis, ce n'est pas de bon augure pour les élections de mi-mandat. Mais les partisans MAGA continuent à l'appuyer fortement.»

Frédérick Gagnon

Quelques points abordés: 

  • Trump est le président le moins populaire en 80 ans à ce stade;
  • Qu'est-ce qui explique la popularité persistante du président auprès des MAGA?;
  • La déception liée à l'affaire Epstein;
  • La division au sein du Parti démocrate.

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