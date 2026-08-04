Popularité de Trump

Le mouvement MAGA est-il sur le point de se fracturer? En effet, le président Trump tente de justifier l'engagement militaire des États-Unis en Iran qui se prolonge, une situation qui alimente les critiques et pousse certaines figures du mouvement à prendre leurs distances.

C'est le cas de Joe Kent, ancien directeur du contre-terrorisme au sein de l'administration Trump, qui, en mars dernier, a démissionné en affirmant son opposition à ce conflit.

Ce départ a été salué par quelques voix influentes de la droite américaine, dont Tucker Carlson et Marjorie Taylor Greene.

Faut-il y voir les premiers signes d'une fracture au sein de la base trumpiste ?

Écoutez Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, se pencher sur le sujet, mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.